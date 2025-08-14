У Львові в одному з будинків знайшли тіла двох підлітків

В одному з приватних будинків у Львові мертвими виявили двох хлопців-підлітків. Поліція наразі з’ясовує причини їхньої загибелі.

У Головному управлінні Нацполіції у Львівській області повідомили, що 12 серпня в одному з приватних будинків мати одного з підлітків знайшла їхні тіла. Вона ж і повідомила правоохоронців про це.

Загиблим було по 14 років. Один із померлих тимчасово проживав у Республіці Польща, інший – постійно мешкав у Львові.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України (умисне вбивство) з приміткою “нещасний випадок”. Тіла хлопців відправили на експертизу, щоб з’ясувати точну причину їхньої смерті.

Розслідування продовжується.