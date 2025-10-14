Вбивча валюта: що показала трагедія з відомим столичним криптоінвестором

У Києві наразі продовжується розслідування загадкової смерті криптопідприємця Костянтина Ганіча, більш відомого як Костя Кудо. Його знайшли мертвим минулої суботи, 11 жовтня в салоні власної Lamborghini Urus з вогнепальним пораненням у голову. Про причинно-наслідкові зв’язки летального інциденту – далі в матеріалі ForUA.

За фактом, скажімо так, не природньої смерті 32-річного криптовика та блогера Кості Кудо поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 КК України - умисне вбивство з особливою відміткою «самогубство». Втім, тут виникає цілком закономірне запитання про те, що могло змусити молодого та успішного чоловіка у розквіті сил накласти на себе руки? У мережі, обговорюючи цей смертельний інцидент, звертають увагу на те, що за кілька місяців до смерті Кудо розлучився з коханою жінкою. Між тим, більш вірогідною видається версія про те, що причиною трагедії міг стати різкий обвал крипторинку, який спричинив масштабні ліквідації ф’ючерсних позицій. За непідтвердженою офіційно інформацією, у розпорядженні Костянтина Ганіча було близько $65 мільйонів, залучених від інвесторів під 7% квартальних. У соцмережах пишуть, що левову частину цих коштів могли вкладати українські високопосадовці, а також топ-силовики.

Саме через ймовірну співпрацю покійного із представниками силової вертикалі влади, частина коментаторів сумнівається у версії самогубства. Зокрема, вони звертають увагу, що при Кудо не знайшли сумки та телефону, на якому були «зацементовані» криптогаманці. Також у соцмережах з’явилася версія, що автомобіль стояв у місці, де не працювали камери через відсутність електрики, хоча мешканці Оболоні це категорично заперечують, констатуючи, що саме у цей проміжок часу блекауту «на районі» не було.

Крім того, у телеграм-каналах почали поширювати твердження, що Ганіч застрелився з нагородної зброї, нібито подарованої йому очільником ГУР МОУ Кирилом Будановим.

Тут вкрай важливо звернути увагу на те, звідки ростуть ноги у різноманітних конспірологічних версій. Отже, одним із перших ці версії почав розганяти мережею відомий персонаж, який «ходить» в Україні під статтею КК «Державна зрада» Анатолій Шарій. Саме цей на 101% проросійський персонаж максимально «качав» кейс про начебто зниклу сумку, вимкнені камери та «зброю від Буданова». Зрештою, Шарій свого добився - «смажена» інформація була масово підхоплена іншими телеграм-каналами. Між тим, на офіційних сайтах Головного управління розвідки Міністерства оборони та МВС немає жодних згадок про нагородження Костянтина Ганіча чи вручення йому зброї. Крім того, поліція не повідомляла, що знайдена на місці смертельного інциденту зброя має статус нагородної, хоча зазвичай у таких випадках подібного роду уточнення озвучуються на старті.

Хай там як, але наразі слідство перевіряє всі обставини смерті - від самогубства через фінансовий крах до ймовірного насильницького злочину. Ну, а оскільки слідство триває, поле для інтерпретацій залишається достатньо широким. Якщо говорити загалом, то думки розділилися. Одні вважають, що Кудо дійсно не витримав психологічного тиску після втрат, інші ж переконані – що відомого криптовика могли змусити себе вбити. Представники криптоспільноти на своїх соціальних платформах принагідно звертають увагу на те, що валютний крипто обвал стався миттєво: альткоїни впали на 60-80%, ліквідації на ф’ючерсах сягнули рекордних $30-40 мільярдів, а частина трейдерів не встигла спрацювати навіть із мінімальним кредитним плечем (фінансовий інструмент, який дозволяє трейдерам використовувати позичені кошти для здійснення угод на суму, що значно перевищує їхній власний капітал, що примножує як потенційний прибуток, так і потенційні збитки – Ред.).

Відомий підприємець Олег Зелез констатує у себе на Facebook наступне: «Ніч, коли крипта впала. І разом із нею – ще одне життя... Ця ніч ( з 10 на 11 жовтня – Ред.) увійде в історію. І не лише як наймасштабніше падіння криптовалютного ринку за останні роки, а як ніч, коли цифрові цифри зіштовхнулися з людською реальністю. Світ прокинувся у шоку: Bitcoin впав нижче 106 000 доларів, альткоїни обвалились на 30-80 %, з ринку було ліквідовано понад 19 мільярдів доларів позицій, а більше 1,6 мільйона трейдерів за одну ніч втратили все. Графіки палали червоним. Біржі зависали. А в чатах - паніка, лайв-трансляції, сльози. Причиною цього став не лише «ринковий збіг», а й політичний тригер – оголошення нових 100 % тарифів США на китайські технологічні імпорти. Для традиційної економіки це черговий крок у торговій війні, але для крипти – сигнал ядерного масштабу. Алгоритми зреагували першими, за ними – фонди, потім – мільйони дрібних трейдерів. І все, що будувалося роками, за лічені години перетворилося на дим».

Звернувши в даному контексті особливу увагу на смерть Ганіча, бізнесмен додав: «А паралельно з «димом» на парковці елітного комплексу знаходять тіло Кості Кудо – підприємця, блогера, людину, яку знали тисячі у криптоспільноті. Вогнепальне поранення, пістолет поруч, ймовірне самогубство. Той самий день. Та сама ніч. Та сама сфера. Двоє світів – цифровий і реальний – наклалися в одній точці. Світ, де цифри правлять емоціями, а графіки визначають настрій. Світ, у якому «мінус 20 %» на екрані може відчуватися як мінус сенс життя. Крипта - це не просто ринок. Це дзеркало сучасного світу. Світ, у якому кожен женеться за успіхом, хайпом, новим максимумом. Де «фіксувати прибуток» звучить частіше, ніж «зупинитись і вдихнути». І в цьому безкінечному бігу легко забути, що найцінніше - це не активи, а стійкість. Не кількість угод, а здатність залишатись людиною. Костя був символом цієї епохи – молодим, яскравим, амбітним, успішним. Він показував красиве життя, але, можливо, всередині боровся з тим самим тиском, який зараз відчувають тисячі трейдерів після краху ринку. Його смерть – не лише трагедія особистості. Це дзеркало для кожного, хто хоч раз прокидався о третій ночі, дивлячись на червоні графіки й думаючи: «Що я роблю зі своїм життям?». Ця ніч – не просто новина. Це знак. Знак про те, що потрібно вміти вийти з ринку вчасно – не лише з позицій, а й із власного вигорання. Знак, що гроші не повернуть спокою, якщо ти втратив себе. І що людська психіка має межу, навіть якщо графік – ні».

Як бачимо, пан Зелез достатньо чітко розклав по поличкам версію, сутність якої полягає у так званому ефекті метелика, коли на одному кінці світу хтось умовно кажучи змахнув крилом і це так чи інакше впливає на те, що відбувається на іншому кінці Землі. До речі, за інформацією деяких західних медіа, 11 жовтня у різних куточках світу у різний час близько 30-ти криптотрейдерів наклали на себе руки.

Задавшись питанням про те, наскільки сильно можна було прогоріти на крипті під час недавнього обвалу і чи справді цей обвал міг призвести до втрати клієнтських грошей, та ще й такої кількості, що єдиний вихід – самогубство, відомий економічний експерт Олексій Кущ зазначає: «Ринок крипти втратив у середньому понад 20%. Найбільше втратили ті, хто сидів у екзотиці, на кшталт альткоїнів. Мовляв, биток – це старість. І чим молодша була крипта – тим сильніше вона падала. Биток, ефір впали на 10-12% і далі падають (ефір). Але деякі альти впали на 70-80%. А низка мемкоїнів, трешкоїнів і скамкоїнів взагалі обнулилася. Тобто ті, хто просто вклався у биток, постраждали сильно, але не апокаліптично. А ось ті, хто малював портфелі клієнтам – буквально обнулилися. І, якщо говорити про смерть Кудо, то так, обвал міг обнулити клієнтські гроші майже в нуль. Враховуючи, що у нас гроші на зріст дають переважно силовики, доля брокера у разі обвалу не завидна. На Заході хоч боргові в’язниці були... Загалом, перед тим як брати гроші у таких людей – перегляньте фільм «Щасливе число Слевіна».

На переконання аналітика, нинішній обвал – це в десятки разів більше, ніж зазвичай і це коли фактично за півгодини збанкрутувало кілька мільйонів інвесторів.

«Думаю, колапс перевищив 90%. Це коли баланс коштів клієнта при торгівлі з кредитним плечем падає нижче за мінімальний рівень і брокер просить клієнта або внести нові гроші, або ліквідує його рахунок. На цей раз відбулася різанина «техаською бензопилою» клієнтських рахунків та ліквідація внесків на них – списання на покриття збитків. Загалом ринок крипти перезавантажили у бік класики – битка та ефіру. Вони також падають і боляче, але не катастрофічно. А ось усіх любителів альтів та крипто-портфелів – поголили. Тепер, гадаю, любителі крипто рулетки не скоро повернуться до «зали казино». І слід пам’ятати, що ведмежий фондовий ринок крипта не переживе навіть у форматі класики. Щоправда, ймовірність ведмежого тренду поки що не очевидна. Але спостереження за акціями Палантиру (я їх використовую як бенчмарк), які почали падати в жовтні, говорить про те, що світ швидше рухається до економічної кризи, а не війни. А якщо і до війни – то торгової, тобто знову ж таки до кризи», - підсумовує Олексій Кущ.