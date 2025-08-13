Добрі дрони вдруге за тиждень вдарили по складу «шахедів» у Татарстані

Служба безпеки України здійснила ще одну успішну спецоперацію у глибокому тилу Росії — далекобійні безпілотники вразили склад ударних дронів та комплектуючих у Республіці Татарстан. Це вже другий удар по цій самій локації за тиждень.

За даними СБУ, операцію провели воїни Центру спеціальних операцій «А». Ціллю знову стали термінали у населеному пункті Кзил-Юл, де окупанти зберігають «шахеди» та іноземні комплектуючі до них. Ці дрони регулярно використовуються російською армією для атак на українські міста.

Відстань до об’єкта з території України становить близько 1300 кілометрів. Місцеві жителі опублікували в соцмережах відео з місця події, на яких видно вибухи та пожежу на складі.

«СБУ продовжує низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ. Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для “шахедного” терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі», — наголосили у відомстві.

Таким чином, лише за тиждень українські спецслужби двічі змогли подолати понад тисячу кілометрів повітрям та завдати ударів по важливому логістичному вузлу російської військової індустрії.

Як повідомляло раніше ForUa, українські безпілотники рознесли Пензенський радіозавод та логістичний вузол у Волгоградській області.