Україну накриє циклон Wolfgang: сильний вітер та до +17

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 26-го листопада в Україні буде досить тепло. Протягом дня очікується +8+12 градусів. На півдні країни буде дуже тепло, +12+17 градусів.

Лише у західній частині буде свіжіше: +4+9 градусів.

Характерна ознака дня – сильний вітер південного походження.

Дощі ймовірні лише на крайньому заході України, оскільки регіон належатиме до теплого сектору циклону Wolfgang, який торкатиметься своїми атмосферними фронтами лише заходу.

У Києві 26-го листопада суттєвих опадів не очікується. Буде вітряно, але досить тепло, вдень до +9 +10 градусів.

Похолоднішає, за словами синоптика, з 30-го листопада. Загалом, з погодою поки все за правилами й законами атмосфери, сильні опади малоймовірні.