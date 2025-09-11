Грузинські силовики затримали двох українців з вибухівкою

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) повідомила про затримання двох громадян України, у яких знайшли 2,4 кілограма гексогену — потужної вибухової речовини, повідомляє Newsgeorgia.

Грузинські силовики виявили вибухівку у вантажівці Mercedes-Benz з українськими номерами, яка перетнула кордон 10 вересня.

За даними СДБ, гексоген перевозили до Грузії з України через Румунію, Болгарію та Туреччину.

Затриманими є водій М.С. та Д.Ж., який забрав вибухівку зі схованок. У них вилучили вісім мобільних телефонів, комп’ютери, готівку, SIM-карти та кокаїн.

Проти українців відкрили кримінальні справи за незаконне перевезення вибухових речовин і наркотиків.

Наразі слідство перевіряє версії, чи призначалася вибухівка для теракту в Грузії, чи країна була транзитним маршрутом.