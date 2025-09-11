Знайдемо кожного причетного: заява Трампа про вбивство Чарлі Кірка

Президент США Дональд Трамп висловився щодо вбивства Чарлі Кірка та звинуватив у цьому риторику радикальних лівих, повідомляє CNN.

— Я сповнений горя та гніву через жахливе вбивство Чарлі Кірка в університетському містечку штату Юта. Чарлі надихнув мільйони. Усі, хто знав його та любив, об’єднані шоком та жахом, – сказав президент у чотирихвилинному відео.

Трамп назвав цю подію “темним моментом для Америки”.

Кірк, за словами американського лідера, став “мучеником за правду та свободу”.

Говорячи про вбивство Кірка, Дональд Трамп згадав, як було здійснено замах та нього в Батлері (штат Пенсільванія), а також інші гучні випадки насильства. Зокрема, замах на керівника UnitedHealthcare в Нью-Йорку в грудні 2024 року та лідера більшості Палати представників Стіва Скаліза у 2017 році.

— Така риторика безпосередньо відповідає за тероризм, який ми спостерігаємо сьогодні в нашій країні, і вона має припинитися негайно. Моя адміністрація знайде кожного з тих, хто сприяв цьому злочину, – заявив Трамп.

Президент США заявив, що його адміністрація докладе всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності не лише виконавців, а й тих, хто сприяє політичному насильству, зокрема організації, що його фінансують чи підтримують.

Він наголосив, що американське суспільство та медіа повинні визнати: хвиля насильства й убивств є прямим наслідком кампаній із демонізації політичних опонентів.

ForUA нагадує, що замах на вбивство Чарлі Кірка, консервативного активіста і виконавчого директора Turning Point USA, стався 10 вересня.

У відеозаписах, які поширюються в соцмережах, видно, як Кірк отримав поранення під час виступу у внутрішньому дворі Університету долини Юти в рамках туру The American Comeback Tour.

Від травми політик помер.

Пізніше стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримали, однак після допиту його відпустили.