Археологи знайшли у Німеччині унікальне кладовище культури дзвонових кубків

Поблизу Регенсбурга, під час будівництва лінії електропередач Südostlink, археологи виявили велике доісторичне поховання. Ця знахідка містить 22 надзвичайно добре збережених людських скелети та артефакти, вік яких становить понад 4000 років, що відповідає переходу від пізнього неоліту до ранньої бронзової доби.

За словами фахівців Баварського державного управління з охорони пам'яток, це одне з найбільших поховань такого типу, коли-небудь знайдених у регіоні. Воно дає унікальне уявлення про поховальні звичаї та культуру доісторичних європейських суспільств.

«Зігнуті поховання» та культура дзвонових кубків

Скелети були знайдені в так званих «зігнутих похованнях» — традиції, коли померлих ховали з підігнутими руками та ногами. Поруч були похоронні речі, зокрема:

вишукано виготовлені керамічні посудини

наконечники стріл

мідні кинджали

кам'яні наручні накладки для лучників

Ці артефакти вказують на зв'язок із культурою дзвонових кубків, яка існувала між 2800 та 2200 роками до нашої ери. Типова дзвоноподібна кераміка свідчить про високий соціальний статус похованих.

«Це місце — сенсація», — зазначив Дітер Гейзе, координатор археологічних розкопок. «Це одне з найбільших поховань цієї епохи, яке будь-коли виявляли в Баварії».

Загадкові подвійні могили та криниця віком 5000 років

Серед найцікавіших знахідок — два подвійні поховання, де пари людей були покладені поруч. Археологи сподіваються, що аналіз ДНК допоможе встановити, чи були вони родичами.

Окрім могил, було знайдено сліди стародавнього поселення, зокрема ями від будинків та глиняну піч. Особливо вражає відкриття криниці, датованої приблизно 3500–3300 роками до нашої ери. Її вік перевищує вік самого поховання. Криниця була укріплена стовбуром дерева та плетеними гілками. Усередині збереглися жолудь та дубовий листок, що дає унікальну можливість вивчити доісторичне середовище.

Будівництво Südostlink не затримається

Представники оператора мережі Tennet підтвердили, що розкопки не вплинуть на графік будівництва лінії електропередач. Заплановані роботи велися з урахуванням високої щільності археологічних залишків у цьому регіоні.

Усі знайдені скелети та артефакти передали на вивчення та консервацію до реставраційних майстерень у Мюнхені. Археологи сподіваються, що згодом ці артефакти будуть виставлені в музеях, що дозволить публіці побачити рідкісні докази давньої історії Баварії.

