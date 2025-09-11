В Казахстані виявили таємничі кургани невідомої цивілізації

Археологи виявили численні стародавні кургани в Казахстані. Знахідка вважається одним із найважливіших археологічних відкриттів країни за останні роки, адже форма курганів не схожа на жодну з відомих донині. Про це повідомляє Azernews.

Команда дослідників виявила приблизно 150 гробниць, які не схожі на жодні зі знайдених раніше в цьому районі, що може дати нове розуміння ранніх цивілізацій Казахстану.

Один із курганів вирізняється вражаючими масштабами: ширина рову навколо нього сягає 140 метрів. За словами археологів, це свідчить про те, що там могла бути похована особа високого соціального чи політичного статусу — можливо, вождь племені чи знатна особа. Попередній аналіз показує, що місце датується раннім залізним віком.

Ще цікавішою знахідку робить різноманітність форм курганів. Хоча круглі кургани поширені в багатьох культурах, на цьому місці також є прямокутні, а деякі з них утворені двома з'єднаними кільцями — рідкісна конфігурація в археології євразійського степу.

Експерти зазначають, що такі складні поховальні конструкції мають велике значення для розуміння давніх похоронних практик, соціальних структур та міграційних моделей у регіоні. Артефакти, якщо їх буде виявлено в неушкоджених похоронних камерах, можуть пролити світло на системи вірувань, торговельні мережі та ремесла давніх кочових культур, які колись населяли казахські степи.

Казахстан має багату археологічну спадщину, яку часто ігнорують у загальноприйнятих наративах. Степові землі колись були частиною величезних торговельних шляхів і служили колискою багатьох кочових цивілізацій, включаючи ранні скіфи та саки. Такі відкриття сприяють зростанню доказів того, що Центральна Азія була не периферійною зоною, а динамічним культурним перехрестям, що з'єднувало Схід і Захід задовго до розквіту Шовкового шляху.