Енергетика

Азербайджан надає $2 млн на відновлення енергосистеми України

Баку виділяє 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні, яка буде спрямована на закупівлю електрообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, інформує ForUА.

Згідно з дорученням президента Азербайджану Ільхама Алієва, Міністерство енергетики країни закупить електрообладнання місцевого виробництва на 2 мільйони доларів. Ця допомога призначена для України та допоможе відновити енергетичну систему, що постраждала внаслідок російських атак.

Раніше стало відомо, що Азербайджан готовий зняти заборону на постачання зброї Україні.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаАзербайджангуманітарна допомогаенергетична інфраструктураелектрообладнання
