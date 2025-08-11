Азербайджан надає $2 млн на відновлення енергосистеми України

Баку виділяє 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні, яка буде спрямована на закупівлю електрообладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, інформує ForUА.

Згідно з дорученням президента Азербайджану Ільхама Алієва, Міністерство енергетики країни закупить електрообладнання місцевого виробництва на 2 мільйони доларів. Ця допомога призначена для України та допоможе відновити енергетичну систему, що постраждала внаслідок російських атак.

Раніше стало відомо, що Азербайджан готовий зняти заборону на постачання зброї Україні.