Рекордний потік туристів: Київ повертає перше місце

За даними Опендатабот, у першій половині 2025 року надходження від туристичного збору сягнули 142,6 млн грн — це найвищий показник за всю історію його існування. Для порівняння, цифра на третину більша, ніж за аналогічний період 2024 року, і вдвічі перевищує показник 2021 року.

Аналітики прогнозують, що до кінця року Україна може отримати рекордні надходження, адже основний туристичний сезон припадає на друге півріччя.

Лідери збору:

- Київ — 33,6 млн грн

- Львівщина — 26,6 млн грн

- Івано-Франківщина — 22,1 млн грн

Разом ці три регіони забезпечили 58% всіх надходжень. Цікаво, що Київ повернув собі перше місце лише торік після дворічної перерви: раніше лідирував Львів. Одеса, яка ще у 2021 році була другою, втратила майже половину збору.

Розподіл за типом платників:

- 55% надходжень забезпечили готелі та великі заклади розміщення

- 45% — власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів

Експерти вважають, що реальні обсяги ринку можуть бути ще більшими, оскільки не всі власники житла працюють офіційно та сплачують податки, але із запровадженням єдиного реєстру транзакцій тіньовий сегмент поступово зменшується, а надходження стають прозорішими та стабільнішими.

Довідка: туристичний збір - податок для тих, хто офіційно зупиняється в готелях, хостелах чи орендує житло для відпочинку. Для українців він становить від кількох десятків гривень, для іноземців — до кількох сотень. У 2025 році максимальна ставка — 40 грн для внутрішніх туристів та 400 грн для іноземних гостей.

