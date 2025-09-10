Податковий сюрприз: держава ловитиме доходи українців онлайн

Кабінет Міністрів України повторно подав до Верховної Ради законопроєкт про оподаткування продавців на маркетплейсах, таких як OLX, Rozetka, Prom та інших. Про це йдеться у законопроєкті №14026. На момент публікації текст документу був відсутній.

Законопроєкт взаємопов’язаний із проектом №14025 «Про внесення змін до Податкового кодексу та Закону України "Про банки і банківську діяльність" щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи», зареєстрованим 9 вересня 2025 року.

Минулого разу уряд пропонував:

- Ввести податок 5% на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору — загалом 10% від доходу, отриманого через цифрові платформи;

- Визначити операторів платформ податковими агентами, які автоматично стягуватимуть податки з продавців;

- Поширити податок на продаж товарів, надання послуг, оренду нерухомості та транспортних засобів, а також особисті послуги;

- Вважати продавцем особу, яка здійснила хоча б одну операцію за звітний період із доходом;

- Зобов’язати тих, хто здійснив понад три продажі на рік або отримав дохід понад 2000 євро, відкрити окремий банківський рахунок для виплат від платформ;

- Зобов’язати платформи передавати інформацію про продавців та їхні доходи до Державної податкової служби.

Як повідомляло раніше ForUa, українські біженці поповнили бюджет Польщі на $28 мільярдів за три роки.