Центр Києва сьогодні знову перекриють

Сьогодні, 11 вересня, в центрі столиці діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту через заходи за участю іноземних делегацій. Про це попередило Управління державної охорони України

"Шановні жителі та гості міста Києва! 11 вересня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - повідомили в Управлінні держохорони.

Жителів та гостей Києва просять врахувати зміни під час планування поїздок. Обмеження стосуються центральних вулиць міста.

Як повідомляло ForUa, вчора, 10 вересня, центр столиці перекривали через п’ятий Саміт перших леді та джентльменів.