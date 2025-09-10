Настав час покласти край війні між РФ та Україною, – Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що інцидент з російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі, підтверджує правильність "мирної" політики Угорщини. Про це Орбан повідомив у соцмережі Х.

Орбан висловив повну солідарність із Польщею, наголосивши, що “порушення територіальної цілісності Польщі є неприйнятним”.

Однак він використав цей випадок як аргумент на користь негайного припинення війни.

“Цей інцидент доводить, що наша політика заклику до миру є розумною та раціональною. Життя в тіні війни пов’язане з ризиками та небезпеками. Настав час покласти цьому край!” — написав Орбан.

Він також додав, що Угорщина підтримує зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також прокоментував ситуацію, заявивши, що угорці “не хочуть війну в Європі”, на відміну від президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Він назвав її заяви про необхідність боротися “дуже небезпечними” і такими, що сприяють ескалації.

ForUA нагадує, під час атаки російських дронів на Україну кілька безпілотників порушили повітряний простір Польщі. У Варшаві це назвали “безпрецедентним актом агресії”.

Польські військові застосували зброю та підтвердили, що кілька дронів було збито. У зв’язку із загрозою, Польща тимчасово закривала чотири аеропорти, включаючи варшавський аеропорт ім. Шопена.

Польща викликала тимчасового повіреного у справах РФ, щоб вручити йому ноту протесту через масове порушення повітряного простору країни.

Водночас міністерство оборони Росії заявило, що не планувало вражати об’єкти на території Польщі під час нічної атаки на Україну. У відомстві стверджують, що всі цілі в Україні були досягнуті.