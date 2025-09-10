Маск виділить 1 млн доларів на мурали з обличчям убитої українки Ірини Заруцької

Американський бізнесмен Ілон Маск пообіцяв виділити $1 млн на створення стінописів із зображенням Ірини Заруцької, 23-річної українки, яку вбили в США. Ця заява стала відповіддю на пропозицію ірландського «технобоса» Еогана Маккейба, який запропонував $500 тисяч на цю ініціативу. Про це він повідомив в мережі X.

Ірина Заруцька загинула внаслідок ножових поранень у громадському транспорті Північної Кароліни. Міністерство юстиції США висунуло звинувачення Декарлосу Брауну, який, за даними правоохоронців, скоїв напад.

Ця трагедія викликала значний резонанс, особливо серед консервативних блогерів. Ілон Маск та інші особи, включно з Дональдом Трампом, активно поширювали дописи, акцентуючи увагу на злочинності та критикуючи висвітлення вбивства в медіа.

Трамп записав відеозвернення, де заявив, що «її вбив божевільний монстр, який вільно розгулював після 14 попередніх арештів». Він також звинуватив у цьому демократів, стверджуючи, що їхня політика призводить до зростання злочинності.

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення Декарлосу Брауну у резонансному вбивстві 23-річної українки Ірини Заруцької. Дівчина загинула внаслідок ножових поранень, які їй завдав чоловік в громадському транспорті штату Північної Кароліни.

Ймовірний убивця біженки отримав федеральні звинувачення, крім підозри у злочині на рівні штату, інформує Reuters. Хоча обидва передбачають можливу смертну кару, Північна Кароліна не страчувала жодного ув’язненого з 2006 року.

Натомість федеральний уряд реалізовував смертний вирок у 2021 році.