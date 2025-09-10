По всій Франції затримано близько 300 учасників акції протесту проти політики уряду

10 вересня Францією прокотилися національні протести під гаслом «Заблокувати все». Лише за перші години правоохоронці затримали сотні людей.

Про це пишуть France24, Reuters і Guardian.

Нинішній протест називають «бойовим хрещенням» новопризначеного прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню — той раніше очолював Міністерство оборони.

Це вже п’ятий глава уряду за нинішньої каденції президента Франції Емманюеля Макрона. Учасники протесту стверджують, що новий прем'єр Лекорню близький до Макрона й проводитиме ту саму політику жорсткої економії, що й попередні центристські адміністрації.

«Це те саме лайно, те саме, проблема в Макроні, а не в міністрах. Він має піти», — сказав Фред, представник відділення громадського транспорту профспілки CGT RATP на протесті в Парижі.

У Парижі та інших частинах Франції протестувальники блокували дороги, зокрема неодноразово намагалися блокувати паризьку кільцеву дорогу в ранкову годину пік, підпалювали сміттєві баки. Правоохоронці розганяли їх сльозогінним газом. За даними поліції, попри деякі сутички блокади в усій країні швидко ліквідують, тож наміру «Заблокуйте все» протестувальникам не вдалося досягнути.

Поліція заявила, що їм також вдалося зупинити велику групу з приблизно 1000 протестувальників, що хотіли потрапити на залізничний вокзал Гар-дю-Нор.

«Я очікувала або розпуску [парламенту], або призначення лівого прем'єр-міністра, але в нас немає ні того, ні іншого, це розчаровує», — сказала 18-річна студентка Ліза Веньє, яка була серед протестувальників біля Північного вокзалу.

Лише за перші години протесту було затримано приблизно 300 людей у всій Франції.

Франція переживає тривалий цикл нестабільності, де уряди меншості, встановлені Макроном, хитаються «від кризи до кризи».

«Є багато втоми, спільної втоми, багато розчарування через те, що справи не рухаються вперед. Це частково пояснює ці блокади й це загальне нещастя», — сказала Ліла, паризька офісна працівниця.

Лекорню пообіцяв креативно підійти до вирішення складної політичної ситуації в країні та «змінити сутність уряду», а не лише його форму.