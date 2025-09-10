Війна підвищує запит українців на диктатуру - опитування

Попри війну, більшість українців стратегічно віддають перевагу демократії. Водночас у сьогоденні зростає запит на сильне керівництво, показує опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Стратегічний вибір

- 48% українців підтримують демократію як довгострокову стратегію розвитку країни.

- 36% віддають перевагу сильному лідеру, здатному швидко ухвалювати рішення.

- Кількість невизначених зросла з 8% до 16% порівняно з груднем 2023 року.

Що потрібно зараз

- 48% респондентів вважають, що Україні зараз потрібен сильний лідер.

- Лише 35% наголошують на важливості демократії у поточній ситуації.

-Для порівняння, у липні 2022 року потреба у сильній владі сягала 58%.

Антон Грушецький, заступник директора КМІС, пояснює: «У час війни природно зростає запит на сильне керівництво, але стратегічно українське суспільство має обирати демократію. Це ціннісний вибір, який визначатиме майбутнє країни».

Соціологи також додають: українці цінують свободу слова (61%), справедливе правосуддя (58%) та вільні вибори (47%), але мають низьку довіру до судів та прокуратури формує запит на «сильну руку», здатну навести порядок.

У травні 2024 року 93% українців виступали за повноцінну демократію.

74% хотіли сильний парламент.

На початку літа 2025 року 50% вважали, що країна рухається до демократії, а 41% бачили ознаки авторитаризму.

Попри суперечності, половина українців переконані, що через 10 років Україна стане процвітаючою країною в складі ЄС.

Як повідомляло раніше ForUa, українці підтримують припинення війни і пошук компромісу.