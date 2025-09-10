Дрони-перехоплювачі встановили рекорд на Київщині

В ніч на 10 вересня Росія влаштувала одну з найбільших комбінованих атак по Україні: ворог запустив 415 ударних дронів-камікадзе, 42 крилаті та авіаційні ракети і навіть одну балістичну.
Попри шалений натиск, українська ППО відпрацювала на максимум: 386 дронів та 27 ракет були збиті чи подавлені. Найгучніший результат — на Київщині.
Голова обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що завдяки проєкту «Чисте небо» дрони-перехоплювачі знищили майже 100 ворожих цілей. Це — рекорд і найуспішніша операція від початку роботи проєкту. За його словами, ця ніч довела, що система здатна ефективно закривати небо над Київщиною навіть у найскладніших умовах.
Влучань по об’єктах критичної інфраструктури вдалося уникнути. Є лише локальні пошкодження: у Вишгородському районі постраждав дах приватного будинку та автомобіль.
Довідка: «Чисте небо» було запущене навесні 2025 року як відповідь на масові атаки російських дронів. Перехоплювачі працюють у небі, знищуючи БпЛА ще на підльоті до цілей.
Як повідомляло раніше ForUa, вночі російські дрони та ракети атакували Україну та країну НАТО.
Автор: Тетяна Андрійко