Польща сьогодні стала тестом для НАТО: агресію знову «не помітили»

Альянс не розглядає факт появи російських безпілотників у небі Польщі як акт збройної агресії проти союзника. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в НАТО.

За попередніми даними, у ніч на 10 вересня до польського повітряного простору навмисно залетіло від 6 до 10 дронів РФ. Це перший випадок, коли літаки НАТО відкривали вогонь по цілях, що становили загрозу на території країни-члена.

У перехопленні брали участь:

- польські винищувачі F-16,

- голландські F-35,

- італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS,

- літаки-дозаправники, які діяли під командуванням НАТО.

При цьому системи ППО Patriot, розміщені в регіоні, дрони не збивали — вони лише відстежували їх за допомогою радарів.

Нагадаємо, Польща вперше збила ворожі безпілотники, що вторглися до її простору під час масованої атаки РФ по Україні. Інцидент викликав гостру реакцію у Варшаві, де вже оголосили про підвищений рівень готовності військ.

Як повідомляло раніше ForUa, в міноборони Польщі надто обережно прокоментували нічну дронову атаку.