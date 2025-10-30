Україна та Молдова провели другу фазу міжнародної спецоперації «Месники ІІ». Її мета — викриття та документування фактів вербування найманців для участі у війні проти України у складі російських приватних військових компаній.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора:

«За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора спільно з Прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами Республіки Молдова проведено другу фазу міжнародної спецоперації «Месники ІІ»».

Там розповіли, що спільна слідча група, створена у жовтні 2024 року, дозволила об’єднати ресурси та інформацію України й Молдови щодо вербування, підготовки та фінансування учасників ПВК «Вагнер». У межах спецоперації правоохоронці провели 68 обшуків: «Вилучено документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші носії інформації, які містять докази вербування, умов проходження служби у ПВК «Вагнер» і підтверджують участь найманців у бойових діях на території України».

Були ідентифіковані 11 громадян України, які у 2022–2024 роках приєдналися до ПВК «Вагнер». Їм повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України), розповіли у Офісі генпрокурора. Також повідомили про підозру у найманстві громадянину Молдови (ч. 4 ст. 447 КК України), а ще 15 громадянам Молдови — за участь у збройних конфліктах у складі ПВК (п. 1 ст. 141 КК Республіки Молдова). Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

У проведенні спецоперації взяли участь понад 200 правоохоронців України та Молдови, зауважили у ОГП.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюють співробітники Головного слідчого управління, Департаменту стратегічних розслідувань та карного розшуку Національної поліції України, а також підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю та кримінальних переслідувань Національного інспекторату розслідувань Головного інспекторату поліції МВС Молдови — за координації ГУР МО України, Європолу та його проєкту AP CIC.