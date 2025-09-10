Ситуація на фронті: окупанти безуспішно атакують на кількох фронтах

Російська армія продовжує спроби наступу на Харківському, Лиманському та Сіверському напрямках, а також у районі Добропілля та Покровська. Прориву української оборони не зафіксовано. Біля Покровська противник накопичує піхоту, повідомляє Інститут вивчення війни.

Харківський та Куп'янський напрямки

9 вересня російські війська атакували на північ і північний схід від Харкова, а також на Куп'янському напрямку. Підтвердженого просування немає. На Лиманському напрямку ЗСУ повернули понад половину Зарічного та взяли в полон кількох російських солдатів, більшість із яких мали мінімальну підготовку.

Сіверський напрямок і удари дронами

Наступ РФ на Сіверському напрямку також безуспішний. Російські сили завдають ударів безпілотниками по транспорту на трасі Ізюм–Барвінкове, використовуючи «материнські» дрони для доставки FPV-дронів у тил. Українські війська просуваються на тактичному напрямку Костянтинівка–Дружківка.

Покровський напрямок

Російські війська не змогли прорвати оборону ЗСУ. На цьому напрямку вони атакували низку населених пунктів, зокрема Володимирівку, Нове Шахове, Заповідне, Миролюбівку, Новоекономічне, Шевченко, Котлине, Удачне та Покровськ. Українські військові знищили 152 окупантів, із яких 84 — безповоротно.

Противник має обмежену підготовку, мало броні та боєприпасів, припинив використання мотоциклів та іншої техніки на цьому напрямку.

Запорізький напрямок і Херсон

На заході Запорізької області та поблизу Антонівського мосту на північний схід від Херсона російські війська атакують невеликими піхотними групами, проте результату не досягають. Погана погода допомагає їм маскуватися, але ускладнює дії українських безпілотників.

Загалом за добу 9 вересня на фронті відбулося 152 бойових зіткнення. Українські війська продовжують утримувати позиції та відбивати наступальні спроби РФ на всіх напрямках.

