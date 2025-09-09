Іспанія відкликала свого посла в Єрусалимі: Мадрид запроваджує постійне ембарго на поставки зброї до Ізраїлю

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про постійну заборону на експорт зброї та боєприпасів до Ізраїлю в рамках пакету заходів, спрямованих на «зупинення геноциду» в Газі, повідомляє Politico.

Крім ембарго на продаж зброї, Санчес заявив, що суднам, які перевозять паливо для збройних сил Ізраїлю, буде заборонено заходити в іспанські порти, а літакам з військовими вантажами – проліт через повітряний простір Іспанії.

Санчес зазначив, що хоча Ізраїль має право на самооборону, він не має права «винищувати беззахисний народ», нагадавши на нездатність міжнародної спільноти зупинити масові жертви серед цивільних у Газі.

«Захищати свою країну і своє суспільство – це одне, а бомбити лікарні й морити голодом дітей – зовсім інше», – заявив Санчес.

Він додав, що Іспанія зобов’язана робити все можливе, аби зупинити «те, що спеціальний доповідач ООН і багато експертів називають геноцидом».

Пакет заходів, оголошений Санчесом, також забороняє в'їзд до Іспанії особам, які «безпосередньо брали участь у геноциді, порушеннях прав людини та воєнних злочинах у секторі Гази», однак механізм визначення таких осіб ще не уточнено. Пакет також включає обмеження консульських послуг для іспанських громадян, які проживають у незаконних ізраїльських поселеннях на Західному березі, а також повну заборону на імпорт товарів з окупованих територій.

У відповідь на заяву Санчеса міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар звинуватив іспанський уряд в «антисемітизмі» та використанні «ворожої антиізраїльської риторики», щоб «відвернути увагу від корупційних скандалів». Саар також заборонив в’їзд до Ізраїлю віцепрем'єр-міністерці Іспанії Йоланді Діас і міністерці молоді Сірі Рего — дочці палестинського біженця, посилаючись на їхню «підтримку тероризму та насильства проти ізраїльтян».

Мадрид оперативно відповів, відкинувши звинувачення у антисемітизмі як «неправдиві та наклепницькі», й заявив про неприйнятність заборони на в’їзд членам уряду. Згодом Іспанія відкликала свого посла в Ізраїлі.

ForUA нагадує, минулого року Велика Британія призупинила дію деяких ліцензій на продаж зброї Ізраїлю через побоювання можливості її використання із порушенням норм міжнародного права.