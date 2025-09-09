Рамштайн-30: Шмигаль закликав партнерів терміново передати Україні 10 комплексів Patriot

Стартувало 30 засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у гібридному форматі у вівторок, 9 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

У Лондоні у засіданні "Рамштайн" беруть участь міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль.

Як заявив Шмигаль, він з українською командою прибув в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн".

За його словами, запланована низка перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.

Шмигаль зазначив, що вони разом із міністрами оборони Великої Британії та Німеччини скоординували порядок денний засідання у форматі "Рамштайн".

Глава Міноборони України подякував Великій Британії та Німеччині за співорганізацію заходу, США – за започаткування формату та усім партнерам, які доєдналися.

На думку Шмигаля, ця підтримка має дуже важливе значення для України, нашої стійкості та можливості стримувати російського агресора.

Шмигаль на "Рамштайні": Україні терміново потрібні 10 систем Patriot та ракети до них

Міністр оборони Денис Шмигаль закликав партнерів терміново передати Україні 10 комплексів Patriot та ракети для систем протиповітряної оборони.

За його словами, Росія продовжує ескалацію та планує подальші удари по енергетичній і цивільній інфраструктурі нашої держави.

– Нам все ще потрібно додатково 10 систем Patriot та ракети для систем Patriot, Sampte, NASAMS, IRIS-T та Hawk. Це терміново, оскільки Росія планує подальші удари по нашій енергетичній системі та інфраструктурі, – сказав міністр.

Шмигаль наголосив на важливості здійснення далекобійних ударів для продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі.

– Поки ми обговорюємо мирні переговори, умови, гарантії безпеки, Кремль відхиляє будь-які пропозиції щодо припинення вогню та продовжує ескалацію, – сказав глава українського оборонного відомства.

Міністр додав, що РФ продовжує вбивати мирних жителів та тероризувати населення, тож відповідь України “має бути заснована на силі”.

Денис Шмигаль закликав партнерів продовжити ініціативи з підтримки України для посилення військових та захисту цивільних від російських атак.

– Для України критично важливо активно впроваджувати наступні ініціативи. По-перше, нам потрібен чіткий графік регулярного фінансування та поставок пакетів озброєння, – сказав він.

За словами міністра, Україна потребує $6 млрд на фінансування виробництва безпілотників, перехоплювачів для захисту та цивільного населення та інфраструктури, а також FPV-дрони для утримання лінії фронту.

Шмигаль закликав колег передбачити $60 млрд у бюджеті на 2026 рік “для захисту Європи та України”.

– Україна продовжуватиме виплачувати 100% бюджету на різні потреби, але нам потрібна підтримка та участь партнерів, – заявив міністр.