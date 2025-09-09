﻿
В обмін на гарантії безпеки Зеленський погодиться на поступки РФ, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Україна готова погодитися на замороження поточної лінії фронту в обмін на гарантії безпеки від союзників. 

Про це він сказав в ефірі Fox News.

"Україна готова заморозити лінію фронту, якщо отримає гарантії безпеки. Я вважаю, що є основа для мирної угоди. І тепер нам просто потрібно переконатися, що це станеться… Найважливішим у цьому контексті цієї війни є гарантії безпеки та забезпечення того, щоб Україна, яка має найбільшу армію в Європі зараз, перевірену в боях та з бойовим досвідом, могла захистити себе", - наголосив дипломат. 

На думку Вітакера, є можливість розгортання на території України миротворців чи інструкторів. 

За його словами, саме такі гарантії безпеки дозволять президенту України Володимиру Зеленському погодитися на мирну угоду з РФ.

"Якщо він відчуває, що війна не розпочнеться знову, тоді він набагато швидше укладе угоду... Яка б не була ця угода, чи то захист російських церков в Україні, чи російськомовних громадян України, я думаю, що зараз вже існує певна основа. Було проведено достатньо обговорень", - додав Вітакер.

