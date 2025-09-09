ЄС у координації із США готує 19-й удар по економіці Росії

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта в Ризі наголосив на важливості посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, щоб наблизити мир в Україні. За його словами, Європейський Союз у тісній координації з партнерами, зокрема США, готує вже 19-й пакет санкцій.

Цю заяву він зробив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сіліня. Кошта підкреслив, що для досягнення справедливого й тривалого миру необхідно посилити тиск на Росію та одночасно продовжувати підтримувати Україну.

"Щоб дійти до мирної угоди, нам потрібно посилити тиск на Росію. Для цього нам потрібно, з одного боку, продовжувати підтримувати Україну, а з іншого — чинити більший тиск на Росію", — сказав Кошта.

Він також додав, що в межах "коаліції охочих" триває підготовка до "наступного дня", коли настане мир. На той момент будуть готові міцні гарантії безпеки, які забезпечать тривалий мир в Україні.

Антоніу Кошта зазначив, що ключовим елементом цієї стратегії є посилення європейських санкцій та їх координація з іншими міжнародними партнерами, насамперед зі Сполученими Штатами.

"Те, що ми робимо зараз, — це готуємо 19-й пакет санкцій у тісній координації зі Сполученими Штатами", — заявив він.

