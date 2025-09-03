Велика Британія запровадила санкції за депортацію українських дітей: у списку – мати Кадирова

Британія запровадила новий пакет санкцій проти російських чиновників та організацій, причетних до депортації, русифікації й мілітаризації українських дітей.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

Хто потрапив під санкції Великої Британії

Під санкції від Британського уряду потрапили вісім осіб і три організації.

Серед фігурантів – президентка Фонду Ахмата Кадиров Аймані Кадирова, матір глави Чечні Рамзана Кадирова.

Також під санкції потрапив керівник Центру підліткових програм Валерій Майоров та посадовці міністерства освіти РФ, причетні до насильницької русифікації дітей.

Окремо під обмеження потрапили російські державні молодіжні рухи, зокрема Рух перших та Волонтери перемоги.

Сам фонд Ахмата Кадирова, за даними британської сторони, проводить програми “перевиховання” українських дітей та підлітків, які включають мілітаристську підготовку.

За інформацією британської розвідки, понад 19 500 українських дітей уже були примусово вивезені до Росії та на тимчасово окуповані території.

Принаймні 6 000 із них відправили у так звані табори перевиховання, де дітей піддають проросійській пропаганді та навіть готують до служби в російській армії.

Звіти ООН підтверджують, що Росія запровадила власну навчальну програму в школах на окупованих територіях, створюючи освітнє середовище, яке готує дітей до військової служби у ЗС РФ.

Як зазначають у ЦПД, у такий спосіб Москва реалізує довготривалу політику русифікації, спрямовану на знищення української культурної ідентичності та державності.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі різко засудив дії Росії:

— Кремлівська політика примусових депортацій, індоктринації та мілітаризації українських дітей є огидною і демонструє глибину розбещеності, до якої готовий дійти президент Путін, щоб знищити українську мову, культуру та ідентичність. Жодна дитина не повинна бути пішаком війни, і саме тому ми притягаємо винних до відповідальності, – сказав він.

Окрему увагу британська влада звернула на діяльність Валерія Майорова, який керує Центром підліткових програм – організацією, що працює над тим, щоби налаштовувати дітей на тимчасово окупованих територіях проти України та виховувати у них лояльність до Росії й так звані російські цінності.