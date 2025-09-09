﻿
Рейтинги

Рейтинг смертності від алкоголю: сусідка України — на першому місці у світі

Рейтинг смертності від алкоголю: сусідка України — на першому місці у світі

Медичний журнал The Lancet Public Health оприлюднив рейтинг країн із найвищим рівнем смертності, пов’язаної з алкоголем. Лідером стала Білорусь, де фіксують 164,3 смертельні випадки на 100 тисяч населення — це у п’ять разів вище за світове середнє значення (33,2 випадки).

ТОП-країни з найвищою смертністю від алкоголю:

  1. Білорусь — 164,3 випадки на 100 тис. населення

  2. Інші країни Східної Європи (Україна, Росія, Молдова) — показники суттєво перевищують середньосвітові

  3. Південна Африка (Лесото, Есватіні, Південна Африка) — серед лідерів за рівнем смертності

  4. Центральна та Східна Європа загалом демонструють стабільно високі показники

  5. Світове середнє значення — 33,2 випадки

Дослідники наголошують: надмірне вживання алкоголю стає одним із ключових факторів передчасної смертності у світі, а найбільше вразливими залишаються країни Східної Європи та Південної Африки.

Раніше було названо топ-5 улюблених міст світу 2025 року за версією туристів

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Білорусьсмертністьалкоголь
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Сили оборони успішно тиснуть ворога на Сумщині
Війна 09.09.2025 09:53:32
Сили оборони успішно тиснуть ворога на Сумщині
Читати
Миру в Україні до Різдва не чекайте, — голова МЗС Італії
Головне 09.09.2025 09:34:20
Миру в Україні до Різдва не чекайте, — голова МЗС Італії
Читати
«Одностороннє роззброєння»: США залишають Європу у боротьбі з дезінформацією
Головне 09.09.2025 09:13:52
«Одностороннє роззброєння»: США залишають Європу у боротьбі з дезінформацією
Читати

Популярнi статтi