Рейтинг смертності від алкоголю: сусідка України — на першому місці у світі

Медичний журнал The Lancet Public Health оприлюднив рейтинг країн із найвищим рівнем смертності, пов’язаної з алкоголем. Лідером стала Білорусь, де фіксують 164,3 смертельні випадки на 100 тисяч населення — це у п’ять разів вище за світове середнє значення (33,2 випадки).
ТОП-країни з найвищою смертністю від алкоголю:
-
Білорусь — 164,3 випадки на 100 тис. населення
-
Інші країни Східної Європи (Україна, Росія, Молдова) — показники суттєво перевищують середньосвітові
-
Південна Африка (Лесото, Есватіні, Південна Африка) — серед лідерів за рівнем смертності
-
Центральна та Східна Європа загалом демонструють стабільно високі показники
-
Світове середнє значення — 33,2 випадки
Дослідники наголошують: надмірне вживання алкоголю стає одним із ключових факторів передчасної смертності у світі, а найбільше вразливими залишаються країни Східної Європи та Південної Африки.
