Топ-5 улюблених міст світу 2025 року за версією туристів

Мандрівники визначили свої найулюбленіші міста, які вони встигли відвідати у 2025 році. Цікаво, що до першої п'ятірки увійшли колоритні локації, жодна з яких не розташована в Європі.

Рейтинг був сформований на основі відгуків майже 180 000 читачів відомого американського журналу Travel + Leisure. На їхню думку, найкращі міста світу — це ті, де є все: унікальні історичні пам’ятки, чудові готелі та ресторани, а також особлива атмосфера, що залишає приємний післясмак.

1. Сан-Міґель-де-Альєнде, Мексика

Очолює рейтинг це історичне місто, яке туристи полюбили за самобутню культуру та доступність. "Тут є історія, чудові ресторани, і ви можете всюди дійти пішки або взяти таксі за 4 долари", — поділився враженнями один із мандрівників. Респонденти високо оцінили численні визначні пам’ятки, музеї та ботанічні сади. Місто також відоме як важливий культурний осередок, де щорічно проходить конференція письменників та літературний фестиваль.

2. Чіангмай, Таїланд

Це історичне місто на півночі Таїланду приваблює мільйони туристів своєю "вуличною культурою". "Тут панує чарівна атмосфера, мені дуже сподобалася вулична їжа. Люди надзвичайно привітні", — зазначив один із опитаних туристів.

3. Токіо, Японія

"Це одне з найдружелюбніших, найчистіших і найвеселіших міст світу з безліччю культурних заходів та чудовою їжею для всіх", — так пояснив свій вибір один із респондентів, підкреслюючи універсальну привабливість японської столиці.

4. Бангкок, Таїланд

Гамірна столиця Таїланду була названа "найцікавішим і найкрасивішим містом". Унікальна культура, смачна їжа, шопінг, нічне життя — "тут є все, що ви хочете, і все, про що ви навіть не здогадувалися", — написав один із туристів.

5. Джайпур, Індія

Столиця найбільшого штату Індії, Раджастану, славиться своєю яскравою культурою, розкішними готелями та бутиками світового класу, за словами мандрівників.

Які міста стали лідерами в Європі?

У європейському рейтингу найкращих міст перше місце посіла Флоренція. "Місто, яке я відвідував 12 разів, і воно ніколи не набридає", — написав один із туристів.

На другому місці опинилася столиця Андалусії та батьківщина фламенко — Севілья. Третє місце зайняло ще одне іспанське місто — Гранада.

Далі у списку — Стамбул, який один з опитаних назвав "одним із найдивовижніших міст світу", а замикає п’ятірку "Вічне місто" — Рим.

