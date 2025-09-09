Ядерні «дзвіночки»: що відбувається довкола окупованої ЗАЕС

Унаслідок російського повномасштабного вторгнення в Україну і захоплення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) на об’єкті було порушено майже всі стовпи ядерної безпеки. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

Про те, що унаслідок путінської «СВО», в рамках якої відбулося захоплення ЗАЕС, на окупованій станції було порушено фактично всі стовпи ядерної безпеки заявив у понеділок, 8 вересня очільник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі під час виступу перед Радою керуючих Агентства.

Зокрема, глава МАГАТЕ розповів, що на Запорізькій АЕС порушено шість із семи «стовпів ядерної безпеки». Під цим маються на увазі сім ключових компонентів ядерного та фізичного захисту, визначених МАГАТЕ на початку повномасштабного вторгнення Росії. До них належать: фізична цілісність; справність обладнання; відсутність тиску на персонал; надійне електропостачання; безперервна логістика; радіаційний контроль, а також функціонування каналів зв’язку.

За словами пана Гроссі, наразі станцію забезпечує тільки одна зовнішня лінія електропередачі, що створює «надзвичайно серйозні ризики». Усі шість реакторів, як засвідчив глава МАГАТЕ, перебувають у стані холодної зупинки, і жоден із них не може бути безпечно запущений. Крім того, повідомляється, що рівень води в охолоджувальному басейні знизився до 13,4 м, близько до критичного порогу в 12 метрів, нижче за який системи охолодження виходять з ладу.

МАГАТЕ наразі наголошує на необхідності будівництва насосної станції для забезпечення стабільної роботи систем охолодження. «Тривалі бойові дії поблизу станції викликають серйозне занепокоєння і збільшують ризики», - резюмує Рафаель Гроссі.

У цьому контексті слід зауважити, що буквально днями Путін заявив про нібито готовність співпрацювати з Україною та США щодо питання Запорізької АЕС. Зокрема, обговорюючи в ході зустрічі зі словацьким прем’єром Робертом Фіцо перспективи співпраці з американцями у сфері експлуатації атомних електростанцій у Словаччині, очільник Кремля зазначив наступне: «До речі, це так, між іншим, ми можемо попрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій атомній електростанції. Ми в принципі опосередковано ці питання також із ними обговорювали». «Те саме» стосується, за словами Путіна, і української сторони. «На ЗАЕС, якщо складуться сприятливі обставини, і ми обговорювали це з американськими нашими колегами, можемо навіть утрьох попрацювати», - припустив російський диктатор.

Путінську медійно-ядерну хвилю гранично оперативно підхопив голова держкорпорації «Росатом» Олексій Лихачов. Його сентенції є вельми і вельми показовими.

«Ми неодноразово доповідали президенту (Путіну – Ред.) про те, як ми готові до перезапуску станції. Втім, завжди виникає питання про те, куди ми видаватимемо ці 6 ГВт атомної електрики. Це велика цифра. Гадаю, насамперед електрика піде на наші території, які зараз потребуватимуть підвищеного енергозабезпечення, а якась частина електроенергії може стати предметом міжнародного співробітництва, у рамках якого Москва готова залучити і третього учасника цих домовленостей – Україну, якщо, звісно, ​​виникнуть відповідні умови», - заявив очільник «Росатому». За його словами, «верховному головнокомандувачу», себто Путіну, «набагато краще видніше, як сформувати ці умови».

«Зі свого боку можу сказати, що ми готові до будь-якого рішення. Але варто розуміти, що на ЗАЕС намішано усілякого різного палива: у двох реакторах збереглося російське, у чотирьох реакторах американське. В принципі, це теж може бути предметом співпраці. Господар палива нам добре відомий – це американська компанія Westinghouse. Донедавна ми мали робочі контакти, ми готові їх продовжити за наявності такого політичного рішення», - резюмував Лихачов, кидаючи з явно путінської подачі пас-пряник Білому дому на тлі його коливань щодо введення антиросійських рестрикцій.

Задля розуміння цілісної картини, зазначимо, що розташована поблизу Енергодару на лівому березі Дніпра ЗАЕС складається із шести енергоблоків ВВЕР-1000 потужністю по 1 ГВт кожен. Це найбільша АЕС Європи. З березня 2022 року вона окупована РФ і перебуває під її цілковитим контролем. У вересні 2022 року останні енергоблоки станції, що працювали, - п’ятий і шостий – окупанти вивели у режим холодної зупинки через регулярні обстріли та обриви лінії електропередачі. Після оголошення Москвою про «приєднання» на так званому конституційному рівні території Запорізької області до складу Росії загарбану станцію було передано у керування дочірньої компанії «Росенергоатома» (входить до складу «Росатома»). З вересня 2022 року на ЗАЕС працює моніторингова група Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Згадане «випадково» Лихачовим паливо виробництва Westinghouse почали завозити на ЗАЕС у 2016 році. До 2022 року на нього встигли перевести чотири енергоблоки (№ 1, 3, 4, 5), які раніше працювали на паливі російської компанії ТВЕЛ (входить до «Росатома»). У блоках №2 та 6 досі «живе» російське паливо. Частина відпрацьованого американського палива, знаходиться у сховищі станції. У серпні вищезгаданий Олексій Лихачов зазначав, що США зверталися до РФ щодо свого палива і «інтелектуальної власності», що перебуває на ЗАЕС, тобто технічної документації на нього. За його словами, Москва тоді дипломатичними каналами, а також через МАГАТЕ передала Білому дому, що готова обговорювати ці питання.

За інформацією агентства Reuters, ця тема піднімалася в ході нещодавньої зустрічі на Алясці Трампа та Путіна. Вельми показово, що спецпосланець американського президента Кіт Келлог невдовзі після цього заявив, що США хотіли б у майбутньому «допомагати» в експлуатації Запорізької АЕС. Поряд з тим, інший спецпосланник господаря Овального кабінету Стів Віткофф назвав ЗАЕС «свого роду коштовністю» і висловився за якнайшвидший її перезапуск.

Чітко відчуваючи зацікавленість Америки у даному тематичному кейсі, країна-агресорка повсякчас його підігріває. Зокрема, той же Лихачов днями заявив у розмові з роспропагандистами, що наразі «всі живуть мрією підйому станції». За його словами, у «Росатому» розроблено план виведення ЗАЕС на повну потужність, але насамперед потрібно вирішити чотири основні завдання, а саме: забезпечення водопостачання станції, ремонт та підключення енергомереж, питання з американським паливом та визначення енергоспоживачів.

Між тим, як принагідно наголошує CNN, без припинення бойових дій не вирішити жодну з головних проблем, яка заважає перезапуску ЗАЕС: відсутність водозабору для системи охолодження станції, зумовлена ​​тим, що Дніпро змінив своє русло після теракту окупантів на Каховській ГЕС. «Лінія бойового зіткнення зараз фактично проходить по руслу Дніпра, і новий водозабір не може бути побудований без припинення обстрілів», - акцентує телеканал. Серед інших проблем, що заважають перезапуску ЗАЕС, CNN виділив наявність американського палива, яке не має дозволу на експлуатацію російським регулятором, а також схему видачі потужності, яка в основному зав’язана на українську територію.

Увесь цей віз та маленький возик проблем, на переконання профільних експертів, Москва не те, що хоче – змушена вирішувати у кооперації зі США та Україною. При цьому, наголошують фахівці, якщо американське паливо можна просто вивантажити і завантажити натомість російське, то зі схемою видачі потужності проблем більше, оскільки для того, щоби повністю завантажити ЗАЕС у російську енергосистему, доведеться будувати дуже пристойну кількість нових ліній електропередачі. Цілком зрозуміло, що Путіну, економіка якого дихає на ладан, але який кров з носа прагне повторити своїми нікчемними ракетно-дроновими ударами сценарій блекауту в Україні, наразі не до фінансування окупованої ЗАЕС. Відтак агресор крутиться, як вуж на пательні, намагаючись продати Трампу усілякі вигоди від співпраці по кейсу Запорізької атомної електростанції. Хочеться вірити, що в оточенні 47-го президента США є притомні радники, котрі чітко і однозначно вкажуть йому на усі очевидні та завуальовані ризики такого кроку з боку офіційного Вашингтону.