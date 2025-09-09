На Контрактовій площі в Києві з'явились семиметрові звірі та квіти (Фото)

У Києві стартувала незвичайна мистецька подія: з 8 по 21 вересня на Контрактовій площі можна побачити інсталяцію американських художників CHIAOZZA, присвячену творчості легендарної української художниці Марії Примаченко, інформує ForUА.

Вхід для всіх охочих — безкоштовний.

Сім гігантських пневматичних скульптур заввишки від 3 до 7 метрів переосмислюють впізнавані образи Примаченко. Серед них — червона квітка, горох, дерево, сонях, птах, а також синій та жовтий звірі. Ці роботи демонструють, як сучасне мистецтво може поєднуватися з культурною спадщиною України, створюючи діалог між минулим і сьогоденням.

Після експозиції на Контрактовій площі інсталяція з 26 вересня стане частиною виставки-присвяти Україні Ukraine WOW. Після цього роботи вирушать до США, де продовжать свою мандрівку.

