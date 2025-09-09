Українська ППО на межі колапсу: боєприпаси закінчуються швидше, ніж надходять

Україна може опинитися без достатніх засобів протиповітряної оборони через нерегулярні поставки зі США, що збіглося із посиленням авіаударів Росії. Західні та українські чиновники б’ють на сполох, оскільки запаси боєприпасів вичерпуються швидше, ніж надходять нові.

Проблеми виникли після перегляду американським Міноборони програм підтримки: від червня постачання стали нерегулярними та меншими за очікувані, повідомляє Financial Times. Особливе занепокоєння викликає те, що ракети, закуплені безпосередньо у виробників у межах програми Ukraine Security Assistance Initiative, виготовляються партіями, через що між відвантаженнями виникають значні паузи.

Європейські союзники частково компенсують дефіцит, надсилаючи власні системи ППО та закуповуючи додаткові в США, однак допомога надходить поступово.

Ситуація загострилася після недільної масованої атаки РФ — найбільшої від початку повномасштабної війни. Росія випустила 805 дронів Shahed та їхніх приманок, а також 13 крилатих і балістичних ракет. Внаслідок цього загинули люди, а вперше за війну ударом "Іскандера" було пошкоджено будівлю Кабміну.

Одночасно США сповільнили постачання ракет-перехоплювачів Pac-3 для Patriot, десятків ПЗРК Stinger, високоточних артилерійських снарядів, а також сотень ракет Hellfire і AIM для систем NASAMS та винищувачів F-16. Українські посадовці зауважують, що витрати боєприпасів для відбиття масованих атак перевищують темпи їхнього поповнення.

У Вашингтоні офіційно заперечують, що Київ позбавляють критично необхідної зброї. "Повідомлення, що ми позбавляємо Київ життєво важливих боєприпасів для ППО, є відверто неправдивим. Міністерство оборони дуже ретельно працює над забезпеченням потреб України," — наголосив співрозмовник FT із Білого дому.

Водночас він підкреслив, що президент Дональд Трамп закликає європейські країни активніше підтримувати Київ, відмовлятися від російської нафти та тиснути на держави, що фінансують війну.

Певне полегшення у постачанні боєприпасів очікується завдяки угоді, досягнутій у серпні на саміті в Білому домі: європейські союзники почали купувати для України американську зброю на суму $2 млрд, у тому числі для посилення ППО.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна створює ешелоновану систему протидії ворожим дронам.