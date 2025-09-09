Скандальне призначення: найближчі родичі нового заступника Умєрова внесені до «Миротворця»

Президент України 8 вересня призначив Давида Алояна заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони. Це рішення викликало суспільний резонанс оскільки найближчі родичі нового посадовця — мати, батько, сестра та дядько — вже внесені до бази «Миротворець». Про це написав громадський діяч Юрій Путник.

Батько Алояна у 2023 році займався бізнесом у так званій «ЛНР», а дядько веде офіційний бізнес у Росії.

А дядько нового заступника Умєрова в РНБО Алоян Норайр Алоєвич також з 2023 року веде офіційний бізнес у РФ.

І попри це, Давид Алоян отримує високу державну посаду в одній із ключових структур безпеки країни.

Його кар’єра: підприємець, робота у американській логістичній компанії, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, а тепер — заступник секретаря РНБО з важливими завданнями щодо національної безпеки та євроінтеграції.

Це призначення вже стало приводом для обговорень та критики в медіа й серед громадськості.

