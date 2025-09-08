Заборона соцмереж у Непалі та протести: 19 людей загинуло

Поліція Катманду, столиці Непалу, відкрила вогонь по людях біля парламенту, які протестували проти заборони уряду на соціальні мережі. В результаті загинули щонайменше 19 осіб, ще 145 дістали поранення. Про це повідомляє CNN.

Мітинг у понеділок назвали протестом покоління Z – це люди народжені між 1997 і 2010 роками.

На вулиці Катманду вийшли десятки тисяч людей, обурених рішенням влади заблокувати більшість соціальних мереж, зокрема Facebook, Instagram X, YouTube, WhatsApp та WeChat.

В уряді заявляють, що ці компанії не зареєструвалися і відмовилися виконувати новий закон про регулювання соцмереж.

На околицях парламенту мітингувальники прорвали колючий дріт і змусили поліцію відступити всередину парламентського комплексу. Зрештою поліція відкрила вогонь по людях.

Представник поліції Шехар Ханал повідомив, що протести тривали до пізнього вечора 8 вересня, а серед поранених є 28 поліціянтів.

#WATCH | Nepal: People in Kathmandu stage a massive protest against the government over alleged corruption and the recent ban on social media platforms, including Facebook, Instagram, WhatsApp and others.



At least 18 people have died and more than 250 people have been injured… pic.twitter.com/zz0mLm5VQ6 — ANI (@ANI) September 8, 2025

Через напружену ситуацію уряд оголосив комендантську годину навколо парламенту, секретаріату уряду, президентської резиденції та ключових районів міста.

Десятки поранених доправили до Національного травматологічного центру в центрі Катманду.

— Багато з них у важкому стані, і, судячи з усього, отримали поранення в голову і груди, — сказав лікар Бадрі Рісал.

За словами офіційних осіб, близько двох десятків соціальних мереж, які мають популярність у Непалі, неодноразово отримували повідомлення про необхідність офіційної реєстрації. Хто не зареєструвався, були заблоковані з минулого тижня.

TikTok, Viber та три інші платформи зареєструвалися і наразі працюють без перебоїв.

Раніше уряд направив на обговорення в парламент законопроєкт щодо належного управління, відповідальності та підзвітності соціальних платформ. Законодавча ініціатива передбачає вимогу до компаній призначити представника або контактну особу в Непалі.

Правозахисні організації вважають це спробою уряду обмежити свободу вираження поглядів і порушити основні громадянські права.

У 2023 році Непал заборонив TikTok за порушення “соціальної гармонії, доброї волі та поширення непристойних матеріалів”. Заборону зняли минулого року після того, як керівництво TikTok пообіцяло дотримуватися місцевих законів.

В Непалі з 2018 року дає заборона порнографічних сайтів.