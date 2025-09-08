﻿
Свiт

Заборона соцмереж у Непалі та протести: 19 людей загинуло

Поліція Катманду, столиці Непалу, відкрила вогонь по людях біля парламенту, які протестували проти заборони уряду на соціальні мережі. В результаті загинули щонайменше 19 осіб, ще 145 дістали поранення. Про це повідомляє CNN.

Мітинг у понеділок назвали протестом покоління Z – це люди народжені між 1997 і 2010 роками.

На вулиці Катманду вийшли десятки тисяч людей, обурених рішенням влади заблокувати більшість соціальних мереж, зокрема Facebook, Instagram X, YouTube, WhatsApp та WeChat.

В уряді заявляють, що ці компанії не зареєструвалися і відмовилися виконувати новий закон про регулювання соцмереж.

На околицях парламенту мітингувальники прорвали колючий дріт і змусили поліцію відступити всередину парламентського комплексу. Зрештою поліція відкрила вогонь по людях.

Представник поліції Шехар Ханал повідомив, що протести тривали до пізнього вечора 8 вересня, а серед поранених є 28 поліціянтів.

Через напружену ситуацію уряд оголосив комендантську годину навколо парламенту, секретаріату уряду, президентської резиденції та ключових районів міста.

Десятки поранених доправили до Національного травматологічного центру в центрі Катманду.

— Багато з них у важкому стані, і, судячи з усього, отримали поранення в голову і груди, — сказав лікар Бадрі Рісал.

За словами офіційних осіб, близько двох десятків соціальних мереж, які мають популярність у Непалі, неодноразово отримували повідомлення про необхідність офіційної реєстрації. Хто не зареєструвався, були заблоковані з минулого тижня.

TikTok, Viber та три інші платформи зареєструвалися і наразі працюють без перебоїв.

Раніше уряд направив на обговорення в парламент законопроєкт щодо належного управління, відповідальності та підзвітності соціальних платформ. Законодавча ініціатива передбачає вимогу до компаній призначити представника або контактну особу в Непалі.

Правозахисні організації вважають це спробою уряду обмежити свободу вираження поглядів і порушити основні громадянські права.

У 2023 році Непал заборонив TikTok за порушення “соціальної гармонії, доброї волі та поширення непристойних матеріалів”. Заборону зняли минулого року після того, як керівництво TikTok пообіцяло дотримуватися місцевих законів.

В Непалі з 2018 року дає заборона порнографічних сайтів.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

протестиНепалсоцмережі
