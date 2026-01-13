Навіть у разі падіння режиму аятол Іран потребуватиме альтернативної системи управління, - Каллас

Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас заявила, що наразі неможливо передбачити, чи призведуть масові протести до падіння режиму в Ірані. Водночас вона наголосила на необхідності й надалі підтримувати громадянське суспільство країни.

Про це Каллас сказала під час пресконференції з міністром оборони Німеччини в Берліні, повідомляє Європейська служба зовнішніх справ, передає «Європейська правда».

Очільниця європейської дипломатії припустила, що можливе падіння іранського режиму може стати несподіваним, як це раніше сталося у Сирії з режимом Башара Асада. Водночас вона підкреслила, що авторитарні режими часто виявляються значно стійкішими, ніж здається на перший погляд.

Каллас зазначила, що Європейський Союз продовжує підтримувати іранських протестувальників і водночас посилює санкційний тиск на Тегеран. За її словами, ЄС запроваджує додаткові обмеження проти осіб, відповідальних за насильство щодо мирних демонстрантів, аби продемонструвати засудження порушень прав людини.

Вона також наголосила, що жорстоке придушення протестів в Ірані є неприйнятним, і повідомила, що Євросоюз працює над новими санкціями проти причетних до репресій.

Окремо Каллас підкреслила, що навіть у разі падіння режиму аятол Іран потребуватиме альтернативної системи управління, тому підтримка громадянського суспільства з боку ЄС залишатиметься важливою.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що ЄС має намір оперативно запропонувати нові санкції у відповідь на репресії проти протестувальників в Ірані. Тим часом президент США висловив підтримку іранському населенню та заявив, що допомога вже «на підході». Водночас посол США в Ізраїлі Майк Гакабі зазначав, що Вашингтон наразі не планує військових дій проти Ірану, хоча ці плани можуть змінитися.