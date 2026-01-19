Протести в Ірані: п’ять тисяч загиблих і нові репресії

Під час придушення протестів в Ірані загинули щонайменше п’ять тисяч людей, повідомляє Reuters з посиланням на неназваного іранського чиновника. Найжорстокіші зіткнення відбулися на північному заході країни, де проживають іранські курди. Там силові структури, за даними очевидців, застосовували значні сили для розгону демонстрантів, включно зі стрілецькою зброєю та спецзасобами, що призвело до високої кількості жертв.

Протести спалахнули через політичне та соціальне невдоволення, а також через зростання економічного тиску та обмеження громадянських свобод. Вони охопили кілька регіонів Ірану, але найбільшу інтенсивність придушення спостерігали саме на північному заході.

Президент Ірану попередив, що будь-яка зовнішня агресія, зокрема з боку США, викличе “жорстку відповідь”. Зокрема, Масуд Пезешкіан заявив, що відповідь на будь-яку несправедливу агресію буде жорсткою та гідною жалю, а напад на верховного лідера країни рівнозначний тотальній війні проти нації.

Протести в Ірані тривають, а ситуація залишається напруженою. Влада країни посилює контроль, зокрема через обмеження доступу до інтернету та посилений моніторинг регіонів, де спалахнули заворушення.

Як повідомляло раніше ForUa, через придушення протестів США ввели нові санкції проти іранських посадовців та фінансових мереж.