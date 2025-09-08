У Росії продовжують за загадкових обставин гинути топ-менеджери

Серія смертей топменеджерів і бізнесменів, що охопила Росію незабаром після початку великої війни з Україною, триває. У понеділок під Калінінградом виявили мертвим гендиректора компанії з видобутку калійно-магнієвих солей «К-Поташ Сервіс» Алєксєя С. Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними джерел у правоохоронних органах, тіло «знайшли без голови». Обезголовлений труп лежав під мостом, на ньому був закріплений буксирувальний трос.

Загиблий очолив «К-Поташ Сервіс» у жовтні 2022 року. Компанія займалася проєктом калійного рудника в селищі Нівенське Калінінградської області. Рудник повинен був запрацювати у 2021 році, але його запуск відкладали через протести місцевих жителів.

Загиблий став щонайменше 19-м топменеджером, який помер в Росії за загадкових обставин за останні три з половиною роки. У серпні стало відомо про смерть Дмітрія Осіпова, голови ради директорів «Уралкалія», і Міхаіла Кеніна, засновника і головного акціонера ГК «Самолет» – найбільшого в Росії забудовника. Причини їх смерті залишилися невідомими.