ТЦК закривають норму мобілізованих «для галочки», контроль відсутній, - Михайлова

Якість особового складу, який надходить до Збройних сил України як поповнення, постійно погіршується, і процес мобілізації в Україні, за словами офіцерки ЗСУ Аліни Михайлової, фактично не починався. Про це вона заявила в етері Громадського радіо.

Михайлова пояснила, що раніше мобілізація відбувалася переважно за добровольцями, а згодом частина людей потрапляла до війська примусово.

«Якість особового складу гіршає й гіршає. Наш батальйон і наша бригада без ротацій майже четвертий рік на фронті, і постійно є поповнення, але воно часто непридатне до служби», — зазначила керівниця медичної служби «УЛЬФ».

Офіцерка розповіла, що торік мобілізовані проходили військово-лікарську комісію (ВЛК), яка відсівала людей з інвалідністю. Нині ж комісії проводяться формально: серед останніх 20 мобілізованих до її підрозділу дванадцять людей мали серйозні хронічні хвороби або психічні розлади. Також виникають проблеми з людьми з алкогольною та наркотичною залежністю.

Михайлова наголосила, що територіальні центри комплектування (ТЦК) закривають планові показники мобілізації «для галочки», і фактичний контроль за тим, хто потрапляє на фронт і чи придатний він до служби, відсутній. За її словами, лише двоє з двадцяти мобілізованих реально готові до виконання бойових завдань.

Керівниця медичної служби «УЛЬФ» наголосила, що питання щодо провалу мобілізації потрібно ставити Верховній Раді, яка не адаптувала законодавство до реалій війни, Генеральному штабу та безпосередньо ТЦК.

Офіцерка запропонувала почати вирішення проблеми з перевірки документів та ВЛК, внесення змін до законодавства та контролю над планом ТЦК щодо проходження базової підготовки новобранцями. Вона також зазначила, що якщо підрозділи відмовляються від непридатного поповнення, ТЦК можуть взагалі не надавати людей.

Нагадаємо, що раніше генерал-лейтенант Сергій Наєв у великому інтерв’ю «Українській правді» різко розкритикував державне керівництво за провал підготовки України до повномасштабної війни. За його словами, влада не забезпечила належної мобілізаційної готовности, не створила необхідних резервів і запізнилася з ухваленням рішень, які мали б посилити обороноздатність країни ще до 24 лютого 2022 року. Наєв підкреслював, що політичне керівництво системно ігнорувало попередження військових про масштаби загрози, а після початку вторгнення — не змогло вибудувати ефективну систему мобілізації та підготовки особового складу. Він також заявляв, що теперішні проблеми з поповненням ЗСУ та якістю мобілізованих є прямим наслідком цих прорахунків.