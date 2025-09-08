До п'ятьох учасників вінницького штурму прокуратура додала ще трьох жінок

Правоохоронці повідомили про підозру в підбурюванні до перешкоджання діяльності ЗСУ трьом жінкам, які брали участь в акції біля стадіону «Локомотив» у Вінниці на початку серпня.

Про це повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, жінки намагалися «забрати додому» своїх родичів, яких військовослужбовці міського центру комплектування доправили до пункту збору як тих, хто ухиляється від служби або не має тимчасового звільнення від призову.

Біля стадіону підозрювані організували юрбу й водночас вели пряму трансляцію події в різних соціальних мережах. У прокуратурі кажуть, що через це військовослужбовці ТЦК не змогли вчасно виконати своїх службових обов’язків.

Жінок підозрюють у підбурюванні до перешкоджання й перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, а також у поширенні інформації про розташування ЗСУ, за можливості їхньої ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України).

Раніше п’ятьох учасників акції затримали за підозрою у спробі захопити державну установу. Їм обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем реєстрації на 60 діб.

У ніч проти 2 серпня відбувся протест під стадіоном «Локомотив» у Вінниці. Група людей вимагала відпустити мобілізованих чоловіків, яких туди привезли працівники ТЦК.

Деякі учасники намагалися виламати ворота, а поліція, яка чергувала на місці, застосовувала перцеві балончики й почала затримувати людей.

У Вінницькому ТЦК підтвердили, що на стадіоні розміщувався тимчасовий пункт збору військовозобов’язаних, куди їх доставляли для медоглядів та інших процедур. Внаслідок дій протестувальників зафіксували пошкодження майна й порушення публічного порядку.

Правоохоронці затримали пʼятьох чоловіків віком від 21 до 33 років. Їх підозрюють у двох епізодах за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період;

ст. 341 — захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади;

ч. 2 ст. 15 — закінченні замаху на вчинення злочину.