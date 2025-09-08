Біля військової частини РФ у Хабаровську, яка брала участь в окупації Бучі, стався підрив, - ЗМІ

8 вересня поблизу російського Хабаровська стався вибух біля військової частини 6912. Її військовослужбовці брали безпосередню участь в агресії проти України.

Про це повідомило джерело hromadske в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляє співрозмовник у ГУР, приблизно о 9:00 8 вересня два вибухові пристрої спрацювали на стоянці поблизу військової частини. У той момент російські армійці саме прибували на службу.

Як стверджується, унаслідок вибухів є загиблі й поранені серед особового складу російського війська.

Місцева влада регіону, а також російські медіа не повідомляли про вибух. У ГУР заявляють, що після вибухів у районі військової частини спецслужби росії блокували мобільний інтернет і змінили рух громадського транспорту, щоб місцеві жителів не дізналися про надзвичайну подію.

За даними розвідників, російські військові із частини 6912 (748 окремий батальйон оперативного призначення росгвардії) брали участь у війні проти України Зокрема, повідомлялося про втрати батальйону в боях під Києвом (м. Буча, м. Ірпінь) на початку 2022 року.