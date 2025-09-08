Львів з'єднають євроколією з ЄС

В Україні відкрили першу нову ділянку євроколії Чоп – Ужгород.

Євроколія Чоп - Ужгород - це 22 км колії європейського стандарту, які вперше напряму з’єднали український обласний центр із транспортною системою ЄС.



З 12 вересня з Ужгорода почнуть курсувати прямі потяги до Братислави, Будапешта та Відня. Це відкриває нові можливості для подорожей, навчання, роботи та бізнесу.



наступним етапом стане будівництво євроколії від польського кордону до Львова.

"Наступний великий етап - євроколія від польського кордону до Львова. Вона зробить місто потужним транспортним хабом на стику України та ЄС", - заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Уряд планує розширення євроколій у Закарпатті та на Волині. Це дозволить створити нові маршрути до Чехії, Угорщини та Польщі, а також закладе основу для вантажних коридорів з українських промислових центрів до європейських портів і ринків.

Загалом визначено 10 напрямків для розвитку євроколій. Всі проєкти інтегровані в транспортну політику ЄС і передбачають включення України до загальноєвропейських коридорів TEN-T.

