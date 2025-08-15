Країни ЄС – Бельгія, Нідерланди та Німеччина – ведуть переговори про відновлення залізничної лінії "Залізний Рейн", щоб підвищити мобільність військ у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Про це повідомляє Politico.

У контексті зростаючих потреб ЄС у військовій мобільності та проблем пропускної здатності інших залізниць, обговорення відновлення цієї лінії набирають обертів. За словами консультанта з мобільності, близького до переговорів, «це діє країнам на нерви».

Представник міністерства транспорту Бельгії Томас Де Шпігелер підтвердив, що проєкт має політичне значення, а прем’єр-міністр Барт Де Вевер взяв його під особистий контроль.

Втім, не всі сторони підтримують ініціативу. Нідерланди ставляться до проєкту скептично, оскільки їхня ділянка коротка, а паралельна залізниця Бетуве вже з’єднує Роттердам із Німеччиною. Крім того, комерційні інтереси роблять проєкт менш привабливим: порт Антверпен зацікавлений у відновленні "Залізного Рейну", тоді як Роттердам може втратити частку перевезень.

Експерт із залізниць Герман Вальтер зазначив, що ключовим фактором буде готовність Нідерландів: «Якщо країна витратить на це мало або взагалі нічого, тоді вони співпрацюватимуть».

Однією з можливих причин зміни рішення Нідерландів є фінансовий стимул від НАТО та ЄС. У пропозиції щодо бюджету ЄС на період після 2027 року передбачено виділення 17 млрд євро на військову мобільність. За словами безпекового консультанта, «якщо ЄС надасть безоплатні гроші на будівництво інфраструктури, навіть Нідерланди можуть приєднатися».

Як повідомляло раніше ForUa, Нідерланди виділять Україні €500 млн для посилення протиповітряної оборони, зокрема ракети та обладнання для систем ППО Patriot.

Довідка: "Залізний Рейн" – це історична залізниця, що з’єднує порт Антверпен у Бельгії з Рурським промисловим регіоном у Німеччині. Лінія була побудована в XIX столітті, але після Другої світової війни прийшла в непридатність.