Вечір Малевича в ЦУМ Київ: кіно, мода та мистецтво в одному просторі

У ЦУМ Київ відбувся камерний вечір, присвячений Казимиру Малевичу, що об’єднав мистецтво, кіно та моду. Гості заходу стали учасниками лекції мистецтвознавиці Тетяни Філевської, ознайомилися з капсульною колекцією сумок Lona Prist та першими побачили допрем’єрний показ фільму «Малевич» за участю творчої команди та акторів, повідомляє ForUA.

«Заново відкрити Малевича, як найвідомішого киянина світу», — саме так ідею вечора окреслив ведучий Дмитро Попов. Режисерка стрічки Дар’я Онищенко поділилася задумом проєкту, а лекція Тетяни Філевської «Малевич. Найвідоміший киянин світу» повернула публіку до київського періоду митця та інтелектуальних контекстів його творчості.

Синергія мистецтва, дизайну та інженерії була представлена у співпраці з Porsche Центр Київ Аеропорт. «Мистецтво — це простір свободи, а Porsche — втілення свободи, спорту та драйву», — підкреслив директор центру Олексій Каплатий. У межах події також працював pop-up store Winner Automotive, де гості змогли оцінити добірку автомобілів Porsche.

Дизайнерка Альона Пріст, засновниця бренду Lona Prist, презентувала капсульну колекцію сумок Malevych, створену під впливом супрематизму. Центральною моделлю стала Cube Bag із графічними принтами, натхненними «Супрематичною композицією» 1916 року. Обличчям лінійки виступив український актор Віталій Ажнов, виконавець головної ролі у фільмі «Малевич».

Окрім моди й кіно, гості вечора мали змогу зануритися в експірієнс-зони українських брендів: протестувати аромат «0,10» (Malevych) від Rebellion, ознайомитися з доглядовими лінійками Malevich.care, скуштувати авторський коктейль Malevych від KYI Bar та насолодитися стравами ресторану Belkin.

Фіналом події стала зустріч із творчою командою стрічки, яка запросила гостей на всеукраїнську прем’єру фільму.

Дивіться трейлер фільму «Малевич»

Біографічна драма «Малевич» вже отримала теплий прийом на кінофестивалі «Молодість» у 2024 році, а також була представлена в Італії, Німеччині та Бразилії. У широкий український прокат стрічка виходить 11 вересня.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Фільм Центру Сербії.

Дистриб’ютори — FILM.UA Дистрибуція та Кіноманія.

Партнери події:

Генеральний партнер — PORSCHE

Інформаційний партнер — Vogue

Смачний партнер — ресторан Belkin

За підтримки Благодійного фонду “МІЛА” Олексія Юренка

