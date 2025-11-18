На Одещині викрили шахрайську схему привласнення квартир

Працівники ДБР викрили шахрайську схему привласнення квартир померлих одеситів, що не мали спадкоємців.

За законом нерухомість мала перейти на баланс міста і квартиру міг би отримати, зокрема, військовий. Втім, за допомогою судді одного з районних судів Одещини квартири привласнювали шахраї, повідомляє ДБР.



Протиправну схему збагачення організувало подружжя рестораторів, яке через знайомих отримувало інформацію про наявність квартир, власники яких померли. Далі через підставних осіб оформлювались липові договори купівлі-продажу нерухомості, датовані «заднім числом» та навіть не були завірені нотаріусом. Потім ділки подавали цивільні позови щодо визнання права власності на ці квартири.



Для успішної легалізації оборудки фігуранти залучили суддю одного з районних судів Одеської області. Його «не бентежили» липові договори, відсутність учасників судового процесу на засідання. Тому, без встановлення обставин та «зайвих» запитів він виносив судові рішення про задоволення визнання права власності на ці квартири.



На підставі рішень суду здійснювалась реєстрація права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майна. Таким чином шахраї встигли переоформити три квартири, вартістю майже 3 млн грн.



Наразі на об’єкти накладено арешт, щоб унеможливити відчуження майна на період досудового розслідування.



Суддю звільнено з посади рішенням Верховної ради правосуддя та повідомлено про підозри за у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа та у пособництві у придбанні права на чуже майно, шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 366 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України).



Організатори схеми підозрюються у шахрайстві, підробленні документів (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України). Також подружжя вже в статусі обвинувачених за привласнення шести квартир в іншому кримінальному провадженні.



Вирішується питання щодо обрання учасникам схеми запобіжних заходів.



Санкція статей передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

Фото: ДБР.