У Києві запустили артпоїзд, присвячений Казимиру Малевичу

У столиці почав курсувати спеціальний потяг, присвячений художику Казимиру Малевичу. Це спільний проєкт команди художнього фільму «Малевич», Київського метрополітену та FILM.UA Дистрибуція, повідомляє ForUA.

Мета ініціативи — показати зв’язок всесвітньо відомого митця з Києвом, де він народився, навчався та викладав. Артпоїзд можна побачити з 27 серпня на синій гілці метрополітену. Він курсуватиме протягом двох місяців.

У вагонах розміщені факти про київський період життя Малевича та його цитати про місто. Пасажири зможуть дізнатися, зокрема, про його навчання у Київській рисувальній школі Миколи Мурашка та викладання у Київському художньому інституті (нині — Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури).

«Київський метрополітен щодня перевозить сотні тисяч пасажирів, і такі проєкти, як артпоїзд Малевича, особливо цінні. Пасажири зможуть більше дізнатися про життя і творчість митця, зокрема, його зв’язок з Києвом», — зазначив заступник начальника метрополітену Олексій Іванчик.

Для створення дизайну поїзда художники Дмитро Касянюк та його дружина з артгрупи Paint Haunters витратили чотири дні й понад 170 балонів фарби. Партнером акції стала компанія Akvarel.

Креативна продюсерка фільму «Малевич» Тетяна Філевська працювала над підготовкою фактів, що розміщені у вагонах, а продюсерка картини Марія Каель наголосила:

«Це не просто вагон метро. Це артоб’єкт і наша історія, яка рухається. Казимир Малевич — людина, яка змінила світ мистецтва. Наше завдання — повернути йому його справжню ідентичність та показати приналежність до України і Києва».

Художній фільм «Малевич» вийде у всеукраїнський прокат 11 вересня. Стрічка розповідає про ключові події в житті митця, його боротьбу, кохання та випробування епохи.

У головних ролях: Віталій Ажнов, Олександр Новіков, Ірма Вітовська-Ванца, Олексій Горбунов, Христина Федорак, Марина Кошкіна, Дарія Творонович, Олександр Рудинський та інші.

Автор музики до фільму — Милош Єліч («Океан Ельзи»), а саундтреком стала народна пісня «Гуде вітер вельми в полі» у виконанні SHUMEI.

Нагдаємо, у театрі Франка відбулась виставка «0,10», присвячена Казимиру Малевичу та прем’єрі фільму «МАЛЕВИЧ».