"Укроборонпром" і чеська компанія Air Team підписали угоду про спільну розробку та виробництво дронів-перехоплювачів

Український державний оборонний концерн "Укроборонпром" та чеська компанія Air Team підписали угоду про спільну розробку та виробництво технології перехоплювачів повітряних цілей.

Про це повідомив гендиректор Укроборонпрому Герман Сметанін.

Він зазначив, що Чехія — стратегічний партнер України й обидві країни мають низку спільних проєктів, які "вже дають результати".

"І я радий початку нового амбітного партнерства, що в умовах сучасної війни є надзвичайно актуальним", — додав посадовець, не наводячи інших подобиць угоди.

Наразі представники українського оборонного концерну на чолі зі Сметаніним перебувають на міжнародній виставці Dubai Airshow в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомляв, що Україна запустила у серійне виробництво власний дрон-перехоплювач Octopus.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Україна разом із США розпочала спільне виробництво дронів-перехоплювачів. Проте він не уточнював, про яку саме модель БПЛА йдеться.