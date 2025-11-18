Туреччина може виступити посередником і передати результати переговорів із Зеленським Москві, – Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський планує скористатися зростаючим тиском США на Росію для пожвавлення дипломатичних зусиль, спрямованих на припинення війни, — Туреччина може виступити посередником і передати результати цих обговорень Москві. Про це повідомило Bloomberg.

У середу Президент Володимир Зеленський вирушить до Туреччини, щоб зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і спеціальним посланником США Стівом Віткоффом.

За словами обізнаного співрозмовника агентства, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може особисто передати результати обговорень Москві, якщо буде досягнуто позитивного результату, включаючи потенційний обмін полоненими. Росія на цю зустріч нікого не відправляє.

Туреччина вже відігравала важливу посередницьку роль, приймаючи попередні переговори між Україною та Росією.

Зеленський оголосив про свою поїздку до Туреччини раніше у вівторок, заявивши: «Ми готуємося до пожвавлення переговорів і розробили рішення, які запропонуємо нашим партнерам».

Він додав, що слід зробити все можливе, щоб наблизити кінець війни.