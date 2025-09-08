Робота або депортація: Чехія хоче змінити умови для українських біженців

У Чеській Республіці партія «Свобода і пряма демократія» (SPD) висунула умову для українських біженців, яка може докорінно змінити правила їхнього перебування в країні. За словами лідера партії Томіо Окамури, залишитися в Чехії зможуть лише ті українці, які працюють на роботах, що є непривабливими для місцевого населення.

Ця ініціатива є однією з головних вимог SPD для можливого входження до уряду після парламентських виборів, запланованих на жовтень 2025 року.

"Тільки на непопулярних роботах"

Заява Окамури, опублікована виданням Denik, пояснює позицію SPD. Партія наполягатиме на перегляді дозволів на проживання для всіх українців, які перебувають у Чехії під тимчасовим захистом. За словами політика, приїзд сотень тисяч українців після початку повномасштабного вторгнення Росії, на його думку, погіршив доступність орендного житла та збільшив час очікування на медичні послуги.

Окамура підкреслює, що його позиція спрямована на «захист інтересів чеських громадян», а не на «ненависть до українців». Пропозиція SPD передбачає, що біженці зможуть залишитися в країні лише в тому випадку, якщо вони працевлаштовані на низькооплачуваних або фізично важких роботах, де бракує чеських кадрів.

Партія SPD об'єдналася з іншими рухами, і, за даними соціологічних опитувань, їхній блок має підтримку на рівні 10-13% виборців. Серед інших ключових вимог, які партія висуває для входження в уряд, є:

відмова від міграційного пакту ЄС;

блокування системи квот на викиди ETS 2;

підвищення пенсій та повернення пенсійного віку до 65 років.

Політичні дискусії в Чехії показують, що питання українських біженців стає одним із ключових у виборчій кампанії. Якщо SPD увійде до уряду, умови перебування для українців можуть стати значно жорсткішими.

