﻿
Суспiльство

Українці зможуть залишитися в Британії ще на два роки

Українці зможуть залишитися в Британії ще на два роки

Велика Британія продовжила програму Ukraine Permission Extension, що дозволяє українським біженцям легально перебувати в країні. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер, виступаючи в парламенті. Термін дії програми продовжено ще на 24 місяці.

Ця ініціатива стосується громадян України, які прибули до Великої Британії, рятуючись від повномасштабного вторгнення. Програма дає їм можливість залишатися в країні на законних підставах.

"Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну", — наголосила Іветт Купер.

Більше деталей щодо продовження програми буде оприлюднено пізніше.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Польща витратила на біженців з України понад 7,5 млрд злотих, а отримала понад 51 млрд.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

біженціукраїнціВелика Британія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС, – ЗМІ
Свiт 01.09.2025 23:50:15
Індія заблокувала заявку Азербайджану на вступ до ШОС, – ЗМІ
Читати
Засудили педофіла: на Полтавщині 34-річний чоловік вчинив сексуальне насильство над племінницею
Надзвичайні події 01.09.2025 23:31:20
Засудили педофіла: на Полтавщині 34-річний чоловік вчинив сексуальне насильство над племінницею
Читати
Венеційський кінофестиваль: у межах бієнале відбудеться «Український день»
Культура 01.09.2025 23:12:06
Венеційський кінофестиваль: у межах бієнале відбудеться «Український день»
Читати

Популярнi статтi