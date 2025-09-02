Українці зможуть залишитися в Британії ще на два роки

Велика Британія продовжила програму Ukraine Permission Extension, що дозволяє українським біженцям легально перебувати в країні. Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер, виступаючи в парламенті. Термін дії програми продовжено ще на 24 місяці.

Ця ініціатива стосується громадян України, які прибули до Великої Британії, рятуючись від повномасштабного вторгнення. Програма дає їм можливість залишатися в країні на законних підставах.

"Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну", — наголосила Іветт Купер.

Більше деталей щодо продовження програми буде оприлюднено пізніше.

