Скасування відкладається? Стало відомо, чи переводитимуть українці годинники восени

Українці знову переведуть годинники на зимовий час восени 2025 року. Це станеться попри надію багатьох, що перехід, який відбувся навесні, був останнім.

Чому годинники знову переводять?

Минулого року у Верховній Раді був підтриманий законопроєкт про скасування сезонного переведення годинників. Він передбачав, що Україна залишиться на постійному зимовому часі, який мав би називатися "київським". Однак, оскільки президент України не підписав цей законопроєкт, він так і не набув чинності. Таким чином, ситуація залишилася без змін.

Через це в жовтні українці знову переведуть годинники. Це відбудеться за умови, що політики не повернуться до цього питання і не запропонують новий варіант.

Коли та як переводити годинники?

Перехід на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня. У 2025 році це буде 26 жовтня. О 4:00 ранку стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад. Власникам сучасних електронних пристроїв — смартфонів, ноутбуків, планшетів — не потрібно про це турбуватися, оскільки вони автоматично оновлять час.

Досвід інших країн

Україна є однією з приблизно 70 країн світу, які все ще практикують переведення годинників двічі на рік. Водночас понад 120 країн відмовилися від цієї практики. У деяких регіонах, наприклад, поблизу екватора, це просто недоцільно.

У Європі також немає єдиної думки щодо цього питання. Нещодавно група євродепутатів звернулася до Урсули фон дер Ляєн із закликом скасувати сезонне переведення часу, посилаючись на результати опитування 2018 року. Тоді більшість опитаних громадян ЄС скаржилися на "втому" через регулярну зміну часу. Європарламент підтримав скасування, але через пандемію COVID-19 рішення так і не було впроваджено. Дискусія триває, і євродепутати продовжують наголошувати на шкідливості переходу на літній і зимовий час для здоров'я.

Нагадаймо, раніше стало відоомо,що Зеленський підписав закони про запуск Defence City.