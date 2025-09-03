﻿
Зеленський підписав закони про запуск Defence City

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, які запускають ініціативу Defence City. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, основна мета Defence City – це створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного оборонно-промислового комплексу та підтримки виробників зброї.

Defence City передбачає низку пільг і спрощень для компаній:

  • звільнення від податку на прибуток за умови реінвестування;
  • скасування податку на землю та нерухомість, що використовується у виробництві;
  • звільнення від екологічного податку;
  • спрощення митних процедур;
  • полегшений режим міжнародної передачі оборонної продукції;
  • державна підтримка у релокації підприємств і захисті виробничих потужностей.

– Створюємо ще більш сприятливі умови для українських зброярів. Діємо швидко та спонукаємо до цього наших виробників, – додав Шмигаль.

До Defence City зможуть приєднатися виробники ОПК, які мають стратегічне значення для держави та відповідають вимогам прозорості.

ForUA нагадує, 21 серпня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому два ключові законопроєкти, які формують правову основу для запуску ініціативи Defence City.

 

 Автор: Сергій Ваха

заводЗеленськийшмигальвиробництво зброїDefence City
Популярнi статтi