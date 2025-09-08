Медики розповіли, які зміни в очах сигналізують про хворобу Альцгеймера

Зміни в крихітних кровоносних судинах сітківки можуть стати ключем до раннього виявлення хвороби Альцгеймера задовго до появи перших когнітивних порушень. Результати нового дослідження на мишах вказують на важливість системного здоров'я судин у розвитку нейродегенеративних захворювань.

Раннє виявлення через сітківку

Дослідницька група, до складу якої входили експерти з Медичної школи Університету Тафтса, виявила, що зміни в дрібних кровоносних судинах сітківки можуть свідчити про наближення хвороби Альцгеймера. Ці вражаючі судинні структури були помітні у мишей зі схильністю до хвороби Альцгеймера вже у віці шести місяців, що еквівалентно дуже ранньому віку у людини.

Результати дослідження, опубліковані в журналі «Alzheimer's & Dementia», припускають, що ці зміни в сітківці відображають подібні порушення у судинах мозку. Це вказує на загальну системну судинну проблему, а не лише на ізольовану проблему мозку чи ока.

«Ми можемо побачити ці хвилясті судини в сітківці, які можуть виникати у людей з деменцією. Це свідчить про системну проблему, а не лише про проблему, пов’язану з мозком чи сітківкою. Це може бути проблема з кров’яним тиском, яка впливає на всі ділянки», – пояснила автор дослідження Алайна Рейган.

Зв'язок із судинами мозку

У мишей із підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера дослідники виявили зниження щільності судин у корі головного мозку та знижений кровотік до мозку. Ці зміни були тісно пов'язані з виявленими змінами в сітківці.

Крім того, дослідники помітили порушення у важливих клітинних процесах, таких як:

Вироблення клітинної енергії.

Деградація пошкоджених білків.

Підтримка структури судин як у мозку, так і в сітківці.

Ці дані підтверджують теорію про те, що здоров'я кровоносних судин відіграє центральну роль у нейродегенеративних захворюваннях, таких як хвороба Альцгеймера.

Перспективи для профілактики

Якщо результати цього дослідження на мишах будуть підтверджені на людях, це матиме величезний вплив на стратегії ранньої діагностики та профілактики.

Прості рутинні офтальмологічні огляди в майбутньому можуть забезпечити раннє виявлення підвищеного ризику хвороби Альцгеймера за десятиліття до появи проблем із пам'яттю чи інших симптомів. Це дасть час для втручання та зосередження уваги досліджень та профілактики на здоров'ї судин, яке, схоже, має значний вплив на розвиток захворювання.

